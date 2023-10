Em jogo ‘morno’, ASF São Carlos empata com Amparo

Jogadoras da ASF comemoram gol contra Amparo: empate em 2 a 2 em casa - Crédito: Zé_Photografy

Mesmo na reta final da temporada 2023, a equipe de futsal feminino ASF São Carlos continua a maratona de jogos por duas competições simultâneas. Sábado, 21, encarou Amparo pela Liga Paulista e na noite desta terça-feira, 24, vira a chavinha para pegar São José no encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista.

No sábado, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, um jogo ‘morno’ pela Liga Paulista. Com gols de Kerolin e Rafa, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço chegou a estar duas vezes na frente, porém cedeu o empate para Amparo, em 2 a 2. O time conquistou mais um ponto e permaneceu na quarta colocação com 10 pontos e está classificado para as quartas de final da competição estadual.

Já nesta terça-feira, 25, o time são-carlense estará em ação novamente. A partir das 19h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, encara o vice-líder São José e a motivação é conquistar os três pontos para terminar a fase de classificação do Campeonato Paulista na terceira colocação

Sobre o jogo de sábado e a partida de terça-feira, Fabiano Lourenço fez breves análises e está confiante em sua equipe.

“A sequência de jogos nas últimas semanas está extenuante para nossas atletas. Temos um time enxuto, mas todas buscam a superação. Contra Amparo, nosso time fez um jogo morno, pois estávamos classificados. Mesmo assim dominamos o adversário e pecamos nas finalizações. Já amanhã (terça), termos uma grande motivação. Vamos encarar uma grande equipe paulista e que foi terceiro colocado nos Jogos Universitários Brasileiros. Porém as duas partidas que fizemos contra São José, foram equilibrados e acredito que podemos surpreender. A meta são os três pontos”, resumiu.

