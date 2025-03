Em jogo inacabado, Deportivo Sanka vence e decide a Copa VerÃ£o

Deportivo Sanka está na final da Copa Verão após vitória na semifinal - Crédito: Divulgação

Em um jogo inacabado, realizado na noite de terça-feira, 11, no ginásio municipal de esportes Maurício Sai, em Artur Nogueira, a equipe de futsal feminino Deportivo Sanka garantiu vaga na final da Copa Verão, após vencer o Barça, da cidade anfitriã, pela contagem mínima.

Com o resultado, as Leoas garantiram presença na disputa do título, que acontece a partir das 20h10, na mesma praça esportiva, contra o Barcelona de Limeira.

O jogo semifinal, porém, não terminou. Após um dos árbitros sofrer agressão por parte do time anfitrião, o encontro foi encerrado por questões de segurança.

De acordo com relatos de integrantes da equipe são-carlense, o Deportivo Sanka fez 1 a 0 aos 7 minutos do segundo tempo, através de Arianne, artilheira da competição com 8 gols.

Aos 12 minutos a atleta do Deportivo, Beatriz sofreu penalidade máxima. Pato cobrou a infração e desperdiçou, com a bola se chocando contra o travessão. A bola voltou em disputa e Verônica, das Leoas, disputou a bola com a goleira adversária e teria feito falta. A partir daí teria iniciado a confusão, com o técnico do Barça exigindo cartão vermelho para a jogadora são-carlense e teria proferido ofensas contra o mediador que teria punido com cartão amarelo e em seguida expulso da partida. Irritado, o treinador teria dado uma cabeçada no árbitro que necessitou de atendimento médico.

A partida ficou paralisada por 10 minutos e os organizadores optaram por finalizar o jogo como medida de segurança e obedecendo o regulamento em caso de agressão a atletas, comissão ou arbitragem. Existe a possibilidade do Barça ser excluído do campeonato.

