Em jogo ‘enroscado’, ASF São Carlos vence a primeira nos Abertos

ASF São Carlos conseguiu a primeira vitória nos Abertos - Crédito: Miltinho Marchetti

Um jogo ‘enroscado’. Assim foi definido pelo técnico Fabiano Lourenço, a partida em que a ASF São Carlos venceu por 2 a 1 Campos do Jordão na tarde desta terça-feira, 10, no ginásio municipal de esportes Horácio Baby Barione, pela segunda rodada da fase de classificação dos Jogos Abertos do Interior, que são realizados em São José do Rio Preto. No outro jogo do grupo, Araraquara venceu Praia Grande pela contagem mínima.

Após os resultados, o time são-carlense lidera com 4 pontos, mesma pontuação de Araraquara, mas que tem um gol a menos marcado. Campos do Jordão e Praia Grande aparecem com um ponto cada.

A vitória são-carlense foi de virada e na superação. Após erro no sistema defensivo da ASF, Campos do Jordão saiu na frente mas, ainda na etapa inicial, após uma bela jogada de ataque, Carlinha deixou tudo igual.

No intervalo, Fabiano Lourenço promoveu alguns ajustes e motivou suas atletas. O enredo da etapa final foi o time são-carlense com volume de jogo e mais posse de bola e as adversárias utilizando o contra-ataque.

Entretanto, aos 16 minutos, em uma bela jogada, Kerolyn foi feliz na conclusão e fez o gol da vitória são-carlense. Às 8h desta quarta-feira, 11, no mesmo ginásio de esportes, a ASF faz a última partida do grupo e encara Praia Grande. Uma vitória coloca o time nas quartas de final. Às 13h30, na outra partida, Araraquara e Campos do Jordão definem o segundo classificado. O que deixa a rodada decisiva interessante é que as quatro equipes do grupo reúnem chances de classificação.

“O calor forte judiou de nossas atletas. E tivemos um adversário complicado. É a terceira vez que enfrentamos Campos do Jordão”, disse Fabiano (no Paulista os times se enfrentaram duas vezes). A partida foi pegada e tivemos posse de bola. Mas nossa adversária tem qualidade e complicou muito a partida”, resumiu o técnico são-carlense.

