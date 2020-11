Em jogo de poucas emoções, Grêmio fica no empate com a Francana

Crédito: Marcos Escrivani

Sobrou vontade, mas faltou emoção no empate em 1 a 1 entre Francana e Grêmio São-carlense pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. Sob um forte calor, o jogo foi realizado no estádio municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca.

Com o resultado, a Francana assegurou a classificação para a segunda fase, ao somar 14 pontos. O Grêmio, por sua vez, permanece na 3ª colocação, com 9 pontos, mesma pontuação do XV de Jaú, que tem melhor saldo de gols e está em segundo lugar, após ‘tropeçar’ e empatar com a Matonense em 0 a 0 no Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira. O time de Matão soma 4 pontos. O Inter de Bebedouro, com 1 ponto, folgou na rodada do grupo 3.

PRIMEIRO TEMPO SONOLENTO

Na primeira etapa, um jogo bem fraco. As duas equipes pouco produziram, apesar da maior posse de bola do Grêmio, que pecou na criatividade.

Na etapa final, logo aos 2 minutos, Wesley que entrou no lugar de Neto, lançou Wallace que fez um belo gol e colocou o Grêmio em vantagem.

O time são-carlense estava melhor em campo e dava pinta que podia ampliar. Mas em um lance infeliz do ataque francano, ele tocou involuntariamente a bola para trás e deixou Vitor Hugo cara a cara com Lucas Alves. Aos 11 minutos, 1 a 1.

Após o gol, o jogo se apresentou mais vistoso, com as duas equipes criando boas oportunidades. Porém, o empate permaneceu. A Francana manteve a invencibilidade no torneio e o Grêmio ainda luta pela classificação para a segunda fase.

Na próxima terça-feira, 10, o XV de Jaú enfrenta a Francana no estádio Zezinho Magalhães e na quarta-feira, 11, no estádio municipal professor Luís Augusto de Oliveira, o Grêmio pega o Inter de Bebedouro com a responsabilidade de buscar a vitória. A Matonense folga na rodada.

