Em jogo de equipes são-carlenses, Agee/Lual Lanches/Academia Onfit busca primeira vitória na APV

Crédito: Marcos Escrivani

A equipe masculina sub20 do Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit encerra amanhã, 14, a participação na primeira fase do Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV) e enfrenta a AVS São Carlos a partir das 9h no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. A equipe orientada pelo técnico Dudão busca a primeira vitória na competição.

Com um time bem jovem, o trabalho que está sendo feito na Agee/Lual Lanches/Academia Onfit é a médio prazo, segundo o treinador. Mesmo assim, devido a evolução ao longo das partidas na fase inicial da APV, espera uma boa apresentação.

“Espero um jogo bem equilibrado, pois acredito que as duas equipes estão no mesmo nível e a partida será decidida nos detalhes. Estamos trabalhando para melhorar nosso volume de jogo, principalmente nosso sistema de passe e defensivo para que possamos neutralizar os pontos fortes da equipe adversária. As atividades da semana foram intensificadas no “side out”, uma das principais dificuldades na última partida e também conversei para passar mais tranquilidade para a equipe que é muito jovem e sem cobranças de resultados neste ano, já que esse trabalho é a longo prazo”, observou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também