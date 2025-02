Em jogo atrasado, São Paulo e Inter de Limeira empatam sem gols em Brasília

São Paulo e Internacional protagonizaram um futebol apático no Mané Garrincha - Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e Inter de Limeira ficaram quites com a tabela do Paulistão nesta segunda-feira, 10. Em jogo atrasado da primeira rodada, os times realizaram um jogo movimentado, mas o zero a zero persistiu até o final no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com a igualdade, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo C, com 14 pontos. Já a Inter de Limeira é a quarta do Grupo A, com seis, ainda sem vencer. Apesar disso, o resultado tirou o time da zona de rebaixamento.

O duelo começou morno. O São Paulo tinha mais a posse de bola, mas era pouco agressivo quando chegava ao ataque. Quando conseguiu encontrar espaço, faltou gente na área para finalizar, como no cruzamento de Ferreirinha que passou por toda a área e ninguém aproveitou.

A Inter de Limeira apostava nos contra-ataques e Eduardo Porto parou em grande defesa de Rafael. Na resposta, Calleri assustou em cabeçada rente à trave. No último lance da primeira etapa, Juan Tavares matou o contra-ataque do São Paulo com um carrinho e acabou expulso, deixando o time de Limeira com um a menos para o segundo tempo.

Com um a mais, o São Paulo seguiu com dificuldade para furar a defesa adversária. Apesar de criar mais, ficou refém da bola aérea e chegou a levar perigo com Enzo Díaz. A Inter de Limeira, que já era defensiva, com um a menos, pouco se expôs para armar o contragolpe.

O São Paulo foi aumentar o tom na reta final. Arboleda e Enzo Díaz tiveram grandes chances em rebotes na área. Depois Ferreira obrigou grande defesa de Igor Gabriel. No único contra-ataque que teve, Ruan Ribeiro tirou tinta da trave de Rafael. No fim, apesar de movimentado, o empate permaneceu até o apito final.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Velo Clube, às 21h30, também no Mané Garrincha, pela nona rodada. Mais cedo, a Inter de Limeira encara o Palmeiras, no Major Levy Sobrinho, no interior paulista. (com FPF)

