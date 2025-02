Em jogo adiantado da 11ª rodada, Corinthians ganha do Novorizontino fora de casa

Hugo Souza foi o ‘paredão’ no gol corintiano - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Por ajustes na tabela envolvendo o Corinthians e sua participação na pré-Libertadores no mês de fevereiro, o time do Parque São Jorge teve seu duelo da 11ª rodada do Paulistão adiantado e foi até Novo Horizonte nesta segunda-feira, 3 e venceu o Novorizontino, por 1 a 0, no estádio municipal Jorge Ismael de Biasi. Alex Santana, na segunda etapa, foi o autor do único gol da partida. Hugo Souza ainda pegou um pênalti no primeiro tempo.

O duelo foi adiantado devido a participação do Corinthians na fase de pré-Libertadores. O time da capital atua no dia 19 de fevereiro na Venezuela, contra o Universidad Central, pelo jogo de ida. A volta é no dia 26 de fevereiro, na Neo Química Arena.

Com um jogo a mais, o resultado deixou o Corinthians na liderança geral e do Grupo A, com 18 pontos. Já o Novorizontino se manteve como vice-líder do Grupo C, com nove pontos.

Com o time misto, com muitos jovens e poucos titulares - exceção de Hugo Souza e Yuri Alberto - o Corinthians não se encontrou dentro de campo. Pelo contrário, foi facilmente envolvido pelo Novorizontino, que tomou conta da partida. Os donos da casa tiveram a chance de abrir o placar de pênalti, aos 20 minutos, mas Hugo Souza defendeu a batida de Pablo Dyego.

A defesa de Hugo não acordou o time do Parque São Jorge, que viu João Pedro salvar em cima da linha o chute de Airton. O Corinthians não incomodou Jordi e tampouco teve uma finalização certa. Por outro lado, na reta final, o Novorizontino subiu o tom, mas tanto Pablo Dyego, quanto Robson pararam na trave.

Na segunda etapa, o Corinthians mexeu na estrutura da equipe e passou a ter mais volume ofensivo. Na primeira boa jogada, Pedro Raul foi desarmado na hora certa. Na cobrança de escanteio, Jordi afastou parcialmente, a bola sobrou para Giovane que cruzou para Alex Santana cabecear e abrir o placar, aos 21 minutos.

O gol abalou o Novorizontino, que já não conseguia imprimir o mesmo volume de jogo do primeiro tempo. Com a vantagem, o Corinthians passou a jogar na linha baixa, trocando passes e explorando os contra-ataques. Na reta final, os donos da casa até ensaiaram uma pressão, mas nada que ameaçasse a vitória corinthiana, que no último lance ainda carimbou o travessão, em cobrança de falta de Romero.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, às 20h, quando tem o Dérbi diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela sétima rodada. Também na quinta-feira, o Novorizontino visita o São Bernardo, às 19h, no ABC Paulista. (com FPF)

Jogos desta terça-feira, 4

7ª rodada

18h30 – Velo Clube x Portuguesa

20h30 – Inter de Limeira x Bragantino

