Em época de pandemia, São Carlos tem aproximadamente 12 mil bikers

O dia 19 de agosto é especial para os ciclistas. Nesta data, o dia é dedicado àqueles que são apaixonados pelo pedal. São Carlos tem hoje, aproximadamente, 12 mil ciclistas nas mais variadas idades e boa parte deles estão em 300 grupos que praticam qualidade de vida, com passeios urbanos e na zona rural.

Em época de pandemia da Covid-19, os cuidados aumentaram. Eventos deixaram de ser realizados momentaneamente para evitar a aglomeração de pessoas.

Porém, o ecoturismo aumentou consideravelmente e praticamente todos os dias, praticantes desta atividade esportiva, pedalam em trilhas e em estradas de terra em busca de relax e de momentos de descontração. Como, por exemplo, curtir a natureza.

A pandemia fez com que os cuidados aumentassem e aglomerações são evitadas. Justamente para que não ocorra a propagação do novo coronavírus.

Porém, o ideal de continuar a praticar qualidade de vida continua, aliada a preservação da natureza, uma vez que a maioria dos bikers que pedalam em locais aprazíveis promovem, com regularidade, a limpeza, recolhendo sujeira deixada justamente por outras pessoas que não respeitam a natureza. Tudo para que o meio ambiente permaneça íntegro.

DIA DO CICLISTA

Nesta quarta-feira, 19, é celebrado o Dia Nacional do Ciclista. A data comemorativa foi criada para lembrar a morte do ciclista e biólogo Pedro Davison, atropelado em Brasília, no ano de 2006, por um motorista que estaria embriagado.

Com a morte do ciclista, foram criados vários projetos de lei para que fosse iniciado o incentivo e proporcionar mais segurança para quem utiliza bicicletas no trânsito. Um dos projetos criados, virou Lei, que é o programa Bicicleta Brasil – Lei 13.724.

A comemoração do Dia Nacional do Ciclista trás o lembrete de que prática de exercício físico é muito importante e, andar de bike é uma delas. O ciclismo proporciona muita coisa boa para a saúde e também o preparo físico.

Andar de bike pode ajudar no emagrecimento, resistência muscular, autoestima elevada, aumento de fôlego, entre outros benefícios. Claro que os benefícios são proporcionados com a constância da prática do exercício e sem exageros.

