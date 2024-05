Em dia chuvoso, rodada de “zebras” no Interno da Faber

Top Real goleou e está em segundo lugar na Faber - Crédito: Divulgação

Mesmo o frio e a manha chuvosa não atrapalharam a 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Interno Clube Faber-Castell, realizado na manhã de domingo, 26, no Cedrinho.

Foram três jogos e três goleadas. A zebra estava solta, com os times com chance de carimbar ou ficar mais próximo do G4 perderam e aqueles que estão na parte debaixo da tabela se aproximaram e isso mostra o equilíbrio da competição.

Top Real 4 a 0

O Top Real voltou a vencer e entrou novamente no G4 e se não fosse o goleiro Isael do WLM, o placar seria ainda maior. No primeiro tempo o WLM teve uma única chance para abrir o placar e não soube aproveitar a chance. Após este lance, o domínio do Top Real foi nítido, mas não chegava com perigo. Porém, nos instantes finais do primeiro tempo, Devecchi abriu o placar.

Na segunda etapa, o WLM teve duas perdas de atletas machucados e sem substituição não aguentou o domínio que vinha do Top Real desde o primeiro tempo. Assim, Devecchi (mais um gol), Lucas e o estreante Luizinho fecharam o placar para o time vencedor.

Resultados

São Geraldo Tintas 4 x 2 Pão De Queijo

Top Real 4 X 0 WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet

Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara 4 x 1 Race Life

