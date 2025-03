Em crise e próximo da ‘degola’, Grêmio São-carlense pede por união

Próximo da ‘degola’, diretoria do Grêmio pede união pelo clube - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Os bastidores do Grêmio São-carlense está em ‘ebulição’. Em 12º lugar no Campeonato Paulista da Série A4, com 11 pontos e a 3 pontos da zona da degola, o clube entrou em crise e em estado de alerta após a derrota na 11ª rodada para o São Caetano, por 2 a 1, no estádio municipal Anacleto Campanella, no Grande ABC.

Com 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, o Grêmio faz uma campanha aquém da desejada, fruto de uma formação tarde da equipe para a disputa da temporada 2025 e com o início das atividades, de fato, nos primeiros dias de janeiro.

Preocupada com os rumos da equipe na competição, logo após a derrota, ainda nos vestiários do Anacleto Campanella, a direção se reunião com comissão técnica e jogadores. Em pronunciamento, o supervisor geral Eduardo Imparato reconheceu que a situação gremista é preocupante e pediu por união.

“O momento é delicado e estamos envergonhados. Temos que dar a cara e ser homem, assumir responsabilidades. A diretoria, comissão técnica, jogadores e os torcedores têm que se unir para sair dessa situação. Me refiro os verdadeiros torcedores, aqueles que querem o bem do clube”, disse.

Imparato lembrou que em cinco anos, o Grêmio realizou boas campanhas e é a primeira vez que se encontra em dificuldades na A4. “Posso dizer então hoje que o papel da torcida é fundamental. Sei que o torcedor está bravo e quer xingar e criticar. Mas chegou o momento de nos apoiar. Restam quatro jogos e precisamos sair dessa. Agora é o momento de jogar junto. No próximo sábado, 8, às 16h, contra o Taquaritinga, precisamos de vocês. Vá ao Luisão para apoiar o time. A gente vai sair dessa. Nós reconhecemos nossa responsabilidade. Mas os atletas, a diretoria e a comissão técnica precisam do apoio de todos”, finalizou Imparato.

