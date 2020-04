Em compasso de espera, Copa AVS/Smec terá 12 equipes em 2020

A espera das atividades normais, Copa AVS/Smec promete jogos bem disputados - Crédito: Marcos Escrivani

Assim que liberar os treinos e ter reinicio as atividades normais, momentaneamente paralisadas em virtude da pandemia do novo coronavírus, o vôlei feminino promete ter mais uma temporada disputadíssima, já que a Copa AVS/Smec chega a sua sexta edição e em 2020 terá a participação de 12 equipes de São Carlos, Araraquara e Américo Brasiliense.

De acordo com Zé Sérgio, idealizador da competição e um dos integrantes da comissão organizadora, o torneio regional contará com a participação do Objetivo/InHouse/Smec, São Carlos Clube A e B, Redenção, Expresso do Vôlei, Country Club, Caaso, UFSCar, Garra 1000, Golden Team Américo, Escorpions Araraquara/Américo e ainda um time araraquarense que ficou de confirmar a presença.

COMPETIÇÃO FORTE

Indagado pelo São Carlos Agora sobre o nível técnico do torneio, Zé Sérgio assegurou que a Copa AVS/Smec será pautada por um grande equilíbrio de forças e disse que o torneio não tem favorito.

“Acredito que pelo menos umas sete equipes tem plenas condições de chegar à final. O interessante é que a cada ano as equipes que normalmente participam, estão se reforçando a sua maneira e assim deixa a competição bem mais equilibrada”, elogiou.

A Copa AVS/Smec de 2020 irá repetir a fórmula de 2019: após a primeira fase, onde as equipes se enfrentam em turno único, as quatro primeiras irão disputar as finais da série ouro; do quinto ao oitavo, a prata e, por fim, do nono ao 12º lugar, a bronze.

NA EXPECTATIVA

Zé Sérgio informou que a Copa AVS/Smec está temporariamente paralisada, obedecendo as determinações do Ministério de Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar aglomerações.

“Mas assim que as atividades forem liberadas com as devidas cautelas, vamos retornar aos treinos e nos preparar. Bem como os demais adversários”, afirmou o técnico e organizador, acreditando que a competição deva ocorrer no segundo semestre.

