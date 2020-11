Em clássico são-carlense na APV, AVS leva a melhor e supera a Agee

Crédito: Luiz Cordeiro dos Santos

A tarde de sábado, 14, foi de clássico são-carlense na fase de classificação do Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV), na categoria sub20 (junior). Obedecendo todos os protocolos de segurança, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a AVS São Carlos superou a Agee por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/16 e 28/26, em três equilibrados sets.

Segundo Djairo Lima, técnico da AVS São Carlos, a partida foi muito boa, onde ouve respeito de ambas as partes. O jogo começou equilibrado, mas no segundo set a AVS encontrou o melhor jogo e foi muito superior. No terceiro set foram feitas muitas mudanças onde a equipe Agee começou a jogar melhor e quase conseguiu levar o set, quando Djairo Lima exerceu seu pedido de tempo acalmou seus atletas, posicionou sua equipe e conseguiu vencer o set e o jogo.

“Trabalhei sempre com equipes de base e alguns dos meus atletas estão comigo há cinco anos e acostumados com o sistema de jogo. Embora nosso projeto atual seja de médio a longo prazo, pois nossa equipe é sub18, esperamos apoio para a continuidade de nosso projeto em parceria com a AVS. Não podemos deixar de parabenizar a ótima atuação da Agee dirigida pelo técnico Dudão e do seu auxiliar Lucas Labaki, que fazem um trabalho muito bom e temos que respeitar e reconhecer. Estamos muito felizes de ter esta oportunidade e agora na semifinal, vamos até Itatiba enfrentar a equipe da casa”, comentou Djairo.

AVS: Antony, Caio, Vitor Vianna, Leonardo Vianna, Rafael Marcondes, Pedro Viegas, Diego, Rafael Tassin, Matheus Homem, Henrique, Bruno Tassin, Matheus Vieira e Leonardo Vertuan.

Agee: Anderson, Ryan, Renan, Marcio, Vicente, Lucas H., Lucas P., Thales, Caio, Mario, Marcos, Matheus C., João e Gabriel.

Árbitros: Fausto Lara e Alessandra Borges. Apontador: Wladimir do Carmo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também