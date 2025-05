Em casa, São Carlos é derrotado por Rio Preto

Equipe são-carlense se empenhou, mas não conseguiu conquistar a vitória - Crédito: Rafael Vercetti

Dando continuidade a sua participação no Campeonato Paulista B Rugby, São Carlos recebeu sábado, 17, o Rio Preto em partida válida pela segunda rodada, em uma ensolarada tarde no distrito de Água Vermelha.

Com um jogo mais eficiente, os visitantes levaram a melhor e venceram por 39 a 15. Agora a equipe retorna aos treinos e inicia a preparação para o próximo compromisso que será no dia 31 de maio contra o Cougars, também em Água Vermelha.

O jogo

O início de partida foi bastante equilibrado, com as duas equipes trocando chutes e posse de bola. Mas, por volta de 10 minutos, depois de um falta máxima na linha do ingoal, foi marcado um penal para a equipe visitante e, aos 15 minutos, Rio Preto ampliaria com a conversão de um penal. A coisa ficaria mais complicada para os auri-rubros quando, passado metade da etapa inicial, foram necessárias 3 substituições por lesões em menos de 4 minutos. Com as mudanças repentinas, o São Carlos ficou um pouco perdido e o Rio Preto aproveitou para ampliar o placar: aos 27 e aos 40 minutos, os vermelhos marcariam seus tries - com o segundo deles sendo convertido. Final de primeiro tempo: São Carlos 0 x 25 Rio Preto

O segundo tempo começou e o São Carlos voltou melhor que no primeiro tempo e conseguiu fazer boas ações. Mas, aos 9 minutos, o Rio Preto ampliou o placar com mais um penal convertido e o jogo parecia ter um destino.

Contudo, aos 19 minutos, depois de um cartão amarelo para cada lado - o do São Carlos sendo para Italo Inforzato -, o jogo ficou aberto. Aos 23 minutos, depois de um maul próxima a linha de 22 metros, Luis Cameirão caiu para fazer o primeiro try do São Carlos, sem conversão. O Rio Preto respondeu já aos 27 minutos, com mais um try; dessa vez, com conversão. Então, aos 29 minutos mais um cartão amarelo para o Rio Preto e o São Carlos conseguiu emendar mais dois tries: o primeiro, aos 31minutos, com Elton Tanis e o segundo, aos 36, com Inforzato; nenhum convertido. E, já no apagar das luzes, Rio Preto ainda ampliou com mais um try e uma conversão. Final do jogo: São Carlos 15 x 39 Rio Preto

"Alguns atletas novos na equipe bem com outros com funções novas fazem com que nosso time ainda oscile muito", comentou o treinador do São Carlos, Jean Ferrarini. "O importante é ver que, mesmo assim, tivemos muitos momentos de igualdade com um time como o Rio Preto, que tem jogado junto há muito tempo. E, é assim mesmo em processos de renovação; o bom é ver que a equipe tem evoluído jogo a jogo", finalizou.

