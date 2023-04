Em casa, Grêmio quer nova vitória para disparar na ponta

“Estaremos jogando em nossos domínios e temos que fazer valer o fator casa”, explicou Marcus Vinícius sobre o jogo em casa - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Com o grupo completo e consequente força máxima, o Grêmio São-carlense terá às 17h deste sábado, 29, mais um compromisso pela fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. Líder do grupo 3 (ao lado do São Carlos), o time orientado pelo técnico Marcus Vinícius recebe a visita do Independente de Limeira que empatou na estreia em casa, diante do União São João de Araras.

A partida será no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira e a expectativa de voltar a jogar em casa, de acordo com o treinador, “é boa”. “Atuar frente o nosso torcedor que vem cada vez mais nos acompanhando e vir de uma vitória fora gera alta expectativa em todos”, disse, ao se referir a vitória diante do XV, em Jaú.

Otimista, Marcus Vinícius disse que durante a semana os treinamentos técnicos, táticos e coletivos foram intensos e durante as atividades viu um grupo maduro e centrado. “Eles sabem lidar com a situação. Quando você vence um jogo importante como foi domingo (em Jaú) e no dia seguinte percebe que estavam focados e trabalhando forte visando o Independente, deixa a gente confiante”, explicou.

Desta forma, o comandante gremista acredita que o Lobo da Central irá buscar a vitória, mas respeitando o adversário. “Estaremos jogando em nossos domínios e temos que fazer valer o fator casa”, explicou, salientando que o trabalho realizado durante a semana buscou a evolução do time. “Mas focamos muito no que erramos contra o XV. Porém, a meta é manter o comportamento durante os 90 minutos. O time foi bem sucedido neste quesito. Agora vamos em busca do equilíbrio e fazer um grande jogo contra o Independente”, finalizou.

Leia Também