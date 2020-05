Em casa, atletas do futsal mantém preparação e aguarda volta às atividades normais

De sua casa, Natella encaminha treinos para os atletas: futsal se mantém ativo em época de pandemia - Crédito: Divulgação

Com todas as competições suspensas, devido a pandemia da Covid-19, a equipe São Carlos Futsal aguarda a definição do retorno às atividades normais. Até lá, sob orientação do técnico Renato Natella, os atletas treinam em suas residências com o intuito de manter um bom condicionamento físico já que a estimativa é que os jogos retornem no segundo semestre.

Nos primeiros meses da temporada, Natella disse que o time estava em processo de finalização para tentar o bicampeonato na Taça EPTV que deveria começar no dia 21 de março.

“A equipe já estava alinhada e prontinha. Porém veio a pandemia e tudo foi cancelado. Dispensamos os atletas e agora as atividades são em suas residências através de vídeo aulas, plataformas online, planilhas de treinos. São feitos trabalhos físicos e algumas atividades técnicas. Mas a orientação é que não saiam às ruas. Temos que preservar a integridade física dos atletas. Quando tudo retornar ao normal, vamos intensificar os trabalhos e focar a parte técnica. Mas nada está definido”, comentou.

Segundo Natella a expectativa é que no segundo semestre possam ocorrer torneios regionais promovidos pela EPTV, SBT e Record e a tendência é que o São Carlos Futsal participe destas competições. Há ainda um torneio estadual na categoria sub16 e caso confirmado, poderá ter a presença são-carlense.

POR ORA ISOLAMENTO

Enquanto as atividades não retornam à normalidade e os treinos são necessários em suas respectivas residências, os atletas são orientados a manter o isolamento social. “Esperamos que tudo volte logo ao normal. A gente prevê que isso ocorra no final de julho. Hoje, o importante é orientar nossos jogadores e conscientiza-los que o importante é a vida. A questão esportiva é em segundo plano. Aguardo com ansiedade o retorno e peço a todos que tenham os cuidados necessários. Até com a alimentação, para que possam estar sempre saudáveis para o retorno. Tenho fé que isso acontecerá em breve”, finalizou Natella.

