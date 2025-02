Em busca do G8, Grêmio pega o Vocem em Assis

Grêmio busca os três para entrar no G8 da A4: equipe busca primeira vitória fora de casa - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Sem o experiente volante Alê, expulso em Barretos, no empate em 2 a 2 para o Touro do Vale, o Grêmio São-carlense vai encarar o Vocem a partir das 19h30 deste sábado,15, no Estádio municipal Antonio Viana da Silva, o Tonicão, em Assis. A partida é pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

O técnico Marcus Vinícius ainda não definiu o substituto de Alê e Bruno Ribeiro e Romário brigam pelo posto. O Grêmio tem 6 pontos e está com 7 pontos na 11ª posição e vem de uma invencibilidade de 5 jogos, mas 4 empates. O Vocem, com o sinal de alerta ligado, está em 13º lugar e 6 pontos.

Mesmo com o desfalque, Marcus Vinícius afirmou que o time foca os 3 pontos em Assis, mas admite que a partida será difícil. “Vamos em busca dessa vitória para enfim, entrar nesse G8 e continuar nossa caminhada na competição”, disse.

Como será

Preocupado com as frequentes falhas nos primeiros jogos da A4, Marcus Vinícius afirmou que, além das atividades táticas e técnicas, há muitas conversas entre comissão técnica e atletas, salientando que são passados vídeos apontando os erros. “Tudo para que possamos minimizar e não repetir as falhas nos jogos, já que temos pouco tempo para treinamentos”, informou.

Sobre a maneira de jogar, o treinador afirmou primeiramente que cada jogo apresenta uma situação, mas garantiu que o Grêmio está preparado para impor o ritmo com posse de bola. “Mas também se precisar, fechar um pouco e atuar nos contra-ataques como aconteceu em Barretos. Vamos pensar na melhor estratégia para esse jogo e colocar em pratica”, resumiu.

A rodada

Sábado, 15

15h – Taquaritinga x Inter de Bebedouro

15h – Paulista x União Barbarense

15h – Colorado Caieiras x Joseense

15h – Nacional x Jabaquara

16h – Araçatuba x Penapolense

16h – Audax x Barretos

19h30 – Vocem x Grêmio São-carlense

Domingo, 16

10h – Matonense x São Caetano

Classificação

