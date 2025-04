Em busca do acesso, Águia estreia na Bezinha

Em Guarulhos, Águia inicia jornada em busca do acesso à Série A4 - Crédito: Lourival Izaque

A bola vai rolar pelo Campeonato Paulista da Série B, a Bezinha. Neste final de semana será dada a largada para o campeonato da quinta divisão e o São Carlos fará a estreia no estádio municipal Antonio Soares de Oliveira, quando encara o Flamengo, em Guarulhos, no sábado, 19, a partir das 15h.

O time comandado pelo técnico João Batista se preparou para a competição e o trabalho que está sendo feito é de olho no acesso à Série A4.

A equipe foi montada com atletas de várias divisões do futebol paulista, uma vez que a direção do clube aguardou a conclusão das Séries A4 e A3 para contratar jogadores que possuem experiência e com isso conquistar a meta traçada pela direção.

Bezinha

Em 2025, a Bezinha será disputada por 15 equipes. A primeira fase é regionalizada, com a formação de três grupos. Haverá dois turnos e os dois primeiros se classificaram diretamente para a segunda fase. Os dois melhores terceiros colocados também seguem no torneio.

O São Carlos está no grupo 2, ao lado do Flamengo, AD Guarulhos, Batatais e Independente de Limeira.

Primeira rodada

Sexta-feira, 18

19h30 – Assisense x Olímpia

Sábado, 19

15h – Mauá x Manthiqueira

15h – União Mogi x Mauaense

15h – Flamengo x São Carlos

15h – Tanabi x Santacruzense

Domingo, 20

10h – Batatais x AD Guarulhos

