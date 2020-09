Em busca de reforços, Grêmio encara Amparo em jogo-treino

Jogadores durante treino no Luisão: preparação para encarar o Amparo - Crédito: Marcos Escrivani

Em época de pandemia da Covid-19 e cumprindo um rígido protocolo de segurança, o Grêmio São-carlense faz o primeiro jogo-treino da temporada tendo em vista a preparação para a Série B do Campeonato Paulista. Paralelamente, a direção busca reforços para qualificar o grupo que estreia dia 18 de outubro, contra a Matonense, na casa do adversário.

Em entrevista ao São Carlos Agora na manhã desta sexta-feira, 25, o técnico Marcus Vinícius disse que as aquisições serão pontuais e os atletas virão para lutar por posição no time titular. “Estamos atrás de um goleiro e de um volante que seja técnico e saiba sair para o jogo. Que ajude a construir as jogadas”, comentou.

EM AMPARO

A partir das 10h deste sábado, 26, no estádio municipal José Araújo Cintra, sem a presença de público, o Grêmio São-carlense joga contra Amparo em jogo-treino.

Marcus Vinícius disse que o adversário foi escolhido a dedo, uma vez que, em época de pandemia da Covid-19, existe a necessidade de jogos para dar ritmo ao time.

“A primeira coisa que pensei foi no protocolo de segurança e obtive informações que o Amparo tem uma grande preocupação em preservar seus jogadores. Por isso fechamos este amistoso”, afirmou o treinador. Ele irá utilizar 20 atletas em um jogo com dois tempos de 45 minutos. “Quero avaliar o comportamento de cada um, e ver o que assimilaram dos trabalhos realizados até aqui. E dar oportunidade a todos, dentro de um contexto competitivo, fazer com eles possam ter pela frente um adversário e se empenhar em busca de uma boa apresentação”.

No dia 3 de outubro o Grêmio fará o segundo e último jogo-treino antes da estreia. O adversário e local, porém, ainda não está definido.

NO LUISÃO

Na manhã desta sexta-feira, 25, sob o comando do técnico Marcos Vinícius os jogadores realizaram trabalhos técnicos e táticos no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. Foi a última atividade antes da partida que acontece em Amparo.

