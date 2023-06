Em busca da reabilitação, Grêmio pega o rebaixado Mogi

Combinação de resultados poderá dar até a liderança ao Grêmio em caso de vitória e derrota do XV - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A tarde de sábado, 24, marca o encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B, oportunidade em que serão conhecidos os primeiros 12 rebaixados para a quinta divisão do futebol paulista em 2024, entre eles o São Carlos, além dos 24 classificados para a segunda etapa da competição. Neste caso, figura o Grêmio São-carlense, que estará em ação às 15h, quando enfrenta o rebaixado Mogi Mirim no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O time visitante é o penúltimo colocado no grupo 3 com apenas 5 pontos. Já o Lobo da Central, vice-líder com 17 pontos. A intenção do clube é buscar a liderança, apesar de restar apenas três pontos em disputa, já que o XV de Jaú lidera com 19 pontos. Porém, manter a segunda colocação é a prioridade.

Para este compromisso, o técnico Marcus Vinícius terá importantes retornos, como Zé Vítor, Barbosa e Mateus Brandão que cumpriram suspensão contra o União, em Araras. Porém salientou que há atletas pendurados com o segundo cartão amarelo.

Sobre o último compromisso da fase qualificatória, o comandante gremista disse que a meta é a vitória para terminar no mínimo em segundo lugar. “Entraremos muito focados para fazer um grande jogo e terminar bem essa primeira fase”, salientou, de olho no primeiro acesso, já que uma classificação para a terceira fase da Bezinha já garante a presença do Grêmio na recém-criada série A4 no próximo ano.

“Vamos entrar focados na segunda fase, pois uma nova classificação nos garante entre os 16 times que estarão na nova divisão”, salientou, porém fez um alerta importante. “Cada fase que se passa, aumenta a competitividade. Temos que estar 100% concentrados e focados para fazermos uma grande segunda fase e buscar essa classificação, sabendo que o nível competitivo será muito maior”, finalizou.

QUINTA DIVISÃO, AI VOU EU...

De maneira melancólica, o São Carlos despede-se da Bezinha com a certeza que irá disputar a quinta divisão do futebol paulista em 2024.

Com uma campanha vexatória, em último lugar no grupo 3, joga neste sábado, 24, contra o já classificado Independente. A partida acontece no estádio municipal Agostinho Prada, em Limeira.

GRUPO 3

Última rodada – primeira fase

Sábado, 24, 15h

Independente de Limeira x São Carlos

XV de Jaú x União São João

Grêmio São-carlense x Mogi Mirim

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 19 pontos

Grêmio São-carlense – 17 pontos

União São João – 16 pontos

Independente – 12 pontos

Mogi Mirim – 5 pontos

São Carlos – 4 pontos

