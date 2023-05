Em busca da reabilitação, Águia sub17 estreia novo técnico

Ximenez estreia no sub17 e meta é conquistar um bom resultado contra a Ferroviária - Crédito: Divulgação

Vindo de uma derrota para o Novorizontino por 3 a 0 e em último lugar no grupo 4 (apenas 1 ponto) do Campeonato Paulista sub15/sub17, a equipe sub17 do São Carlos busca a reabilitação neste sábado, 6, no encerramento do primeiro turno, quando encara a Ferroviária, que está em 4º lugar (4 pontos). O jogo será às 11h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A novidade vem do banco. Alex Souza deixou a equipe e foi substituído por Guilherme Ximenez que faz sua estreia com a meta de fazer com que a equipe ainda sonhe com a classificação.

Durante a semana Ximenez realizou os primeiros trabalhos e ficou satisfeito com a equipe. “Tive o primeiro contato com o grupo e gostei bastante da dedicação que vi. Sabemos dos desafios que teremos pela frente e, por isso, cada treino será fundamental para acelerarmos o processo. Venho com o objetivo de contribuir com a formação dos nossos jogadores, para que o clube possa colher bons frutos”, afirmou.

QUEM É

Guilherme Ximenez e pós-graduando em especialização em futebol pela UFV, o profissional possui a Licença B da CBF Academy e seu último trabalho foi no time sub-15 do Velo Clube. No futebol, Guilherme também soma experiências como Analista de Desempenho e Auxiliar-Técnico.

SUB15

A rodada dupla do Paulista será aberta às 9h, com uma tarefa árdua para o sub15 que também encara a Ferroviária na quinta rodada da fase de classificação.

As Pequenas Águias estão em 5º lugar com 4 pontos e os visitantes são líderes, invictos e com 100% de aproveitamento com 12 pontos.

