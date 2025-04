Em busca da primeira vitória, Águia encara 'Fantasma' no Luisão

Em Guarulhos, Águia conquistou um ponto: meta agora é a primeira vitória - Crédito: loleartsfotografias

Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha, o São Carlos enfrenta a partir das 19h desta sexta-feira, 25, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O jogo abre a segunda rodada da primeira fase e a equipe do técnico João Batista busca a primeira vitória no campeonato. Em terceiro lugar no grupo 2 com 1 ponto, conquistado na estreia em Guarulhos no empate em 0 a 0 com o Flamengo, a Águia pega o lanterna. O Fantasma da Mogiana perdeu em casa para o Guarulhos por 2 a 0 e busca a reabilitação.

Durante a semana, o técnico João Batista trabalhou a equipe tática e tecnicamente visando corrigir os erros apresentados na primeira partida e promete uma equipe inteligente e equilibrada contra o Batatais. Uma vitória é encarada como fundamental, pois a Águia, além de jogar em casa, precisa dos três pontos para se manter entre os primeiros colocados e se aproximar da classificação para a segunda fase da Bezinha, que reunirá as oito melhores equipes.

João Batista não esconde que o trabalho que vem sendo feito pelo clube é no sentido de buscar o tão sonhado acesso à Série A4 do Campeonato Paulista.

Rodada 2

Sexta-feira, 25

19h – São Carlos x Batatais

19h30 – Tupã x Tanabi

Sábado, 26

15h – Manthiqueira x União Mogi

15h – Ecus x Mauá

Domingo, 27

10h – Santa-cruzense x Assisense

10h – Independente x Flamengo

Classificação

