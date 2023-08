Em Botucatu, Asf São Carlos busca reabilitação na Liga Paulista

SIGA O SCA NO

Em Botucatu, Asf busca a reabilitação na Liga Paulista - Crédito: Zé_Photografy

Após a surpreendente derrota em casa para Itapetininga por 4 a 3, a Asf São Carlos busca a reabilitação no campeonato da Liga Paulista. A partir das 20h desta quarta-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Paralímpico, pela segunda rodada da fase de classificação, encara Botucatu, um time tradicional no interior paulista.

De acordo com o técnico Fabiano Lourenço, as atletas da equipe de futsal feminino passam por instabilidade mas, pelo fato de não conseguir vencer em casa, fica a obrigação de somar pontos fora.

Com este objetivo, o time segue para Botucatu e o treinador não descarta mudanças na equipe que considera base. “Temos que voltar nos trilhos e buscar bons resultados nas competições”, disse, salientando que a má fase é passageira. “Mas não podemos nos acomodar”, explicou.

