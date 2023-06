Em batalha de 2h e 5 sets, Fênix supera o Country

SIGA O SCA NO

Fênix comemora a vitória em cima do Country: invencibilidade mantida - Crédito: Zé_Photografy

A quadra do ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, “pegou fogo” na fria noite de quinta-feira, 15, com um jogo pra lá quente entre Country e Fênix pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

As atletas das duas equipes protagonizaram até aqui o melhor jogo da competição regional. Foram necessários cinco sets e 2 horas e 8 minutos de jogo para definir o vencedor da partida.

Após eletrizantes parciais, com doses extras de emoção, rivalidade e muita adrenalina, o Fênix manteve a invencibilidade e a liderança após 3 sets a 2 no Country, parciais de 19/25, 25/16, 26/24, 24/26 e 15/10, em uma partida muito equilibrada e disputada ponto a ponto. O destaque da partida foi a ponteira Rafa, do time vencedor, que chegou aos 12 pontos.

Country Club: Raquel, Tairis, Amanda, Natália, Michele, Dani, Stefany, Natália H., Márcia, Rayssa, Nathália, Paula e Thayse. Técnica: Lucas.

Fênix: Jéssica, Marília, Taline, Maria, Carol, Jéssica I, Cris, Valéria, Érica, Rafa, Maria G., Melissa e Cláudia. Técnica: Mococa.

Árbitros: Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

