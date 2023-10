Em batalha de 2h, Country bate o Golden pela Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 07h58 Por Marcos Escrivani

Country confirmou favoritismo e conquistou uma difícil vitória frente o Golden - Crédito: Zé_Photografy

Uma emocionante partida que valeu a classificação do Country Clube para as finais da série ouro, foi realizada na noite de quinta-feira, 5, pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Com destaque para a ponta Michele, eleita a melhor da partida, o time comandado pelo técnico Lucas venceu o Golden Team, de Américo Brasiliense por 3 sets a 2, parciais de 14/25, 25/22, 25/12, 31/33 e 15/11, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O resultado foi muito comemorado uma vez que o resultado positivo colocou a equipe na terceira colocação e está garantido entre as quatro melhores. A última vaga para a série ouro está sendo disputada pela UFSCar, que tem 21 pontos e pelo Caaso, com 19 pontos.

Country Club: Raquel, Tairis, Natália, Michele, Maria, Stefany, Marcia, Simone e Thaíse. Técnico: Lucas.

Golden Team: Ellen, Giovana, Luana, Tati, Greyce, Dani, Josiane, Fernanda, Maiara, Ana, Marli, Isabela, Carla e Luellen. Técnico: Balú.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Deu Clube B

Na tarde de sábado, 7, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o São Carlos Clube B confirmou o favoritismo e venceu o Alpha, que ficou sem vitória na fase de classificação, por 3 sets a 0.

Com destaque para a ponta Dani, o time do técnico Udo venceu em 1h06 com parciais de 25/12, 25/14 e 25/23.

Alpha: Juliana, Ana, Selma, Gislaine, Mariny, Dhara, Fabi, Kizzi, Marlene, Jack, Richele, Fernanda, Camila e Letícia. Técnica: Karine.

São Carlos Clube B: Monise, Giovanna, Dani, Bia, Vic, Geizilaine, Maria, letícia, Amanda, Maralice e Laura. Técnico: Udo.

Árbitros: Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Ponto final

Neste início de semana serão realizados os últimos três jogos da fase qualificatória do torneio. Nesta segunda-feira, 9, às 20h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a partida que irá sacramentar a quarta equipe da série ouro. O Caaso enfrenta o Country e precisa vencer por 3 a 1 ou 3 a 2 para garantir a classificação e consequentemente eliminar a UFSCar. Em caso de resultado negativo, estará eliminada.

Na terça-feira, 10, às 20h30, o São Carlos Clube B enfrenta o Golden Team de Américo Brasiliense e na quarta-feira, 11, às 20h30, o São Carlos Clube A mede forças com o Alpha. Os dois últimos jogos serão realizados no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

Classificação

1. AVS/Smec, 30 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. Country Club, 21 pontos

4. UFSCar, 21 pontos

5. Caaso, 19 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 13 pontos

8. São Carlos Clube B, 13 pontos

9. São Carlos Clube A, 8 pontos

10. Ibaté, 4 pontos

11. Alpha, 1 ponto

