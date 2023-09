Em Araras, Grêmio não quer levar gols pela Bezinha

SIGA O SCA NO

Ainda no gramado do Luisão, jogadores gremistas comemoram vitória em cima do Barbarense e vaga na semifinal - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Uma decisão com 180 minutos dividida em duas partes: uma em Araras e a outra, em São Carlos. Grêmio São-carlense e União São João, equipes que já se enfrentaram na primeira fase em 2023 no próprio Campeonato Paulista da Série B, estarão frente a frente em uma das semifinais.

O primeiro capítulo desta tensa decisão começa às 15h deste sábado, 9, no estádio municipal Hermínio Ometto. A outra, será às 16h no estádio municipal Sílvio Salles, entre Catanduva e Taquaritinga. Os vencedores deste confronto irão disputar o título de 2023 e como prêmio, ambos garantidos na Série A3 de 2024.

De olho no acesso, o Grêmio São-carlense se preparou intensamente durante a semana sob o comando técnico de Marcus Vinícius que afirmou que terá time completo, já que o atacante Emerson, substituído ainda no primeiro tempo na vitória por 3 a 0 diante do União Barbarense, saiu lesionado. Porém, o treinador não revelou qual a equipe que colocará em campo.

De acordo com ele, o clima que imperou durante as atividades foi definido como “muito bom”. Segundo ele, na segunda partida das quartas de final, a equipe mostrou evolução. “Vencemos e convencemos no último jogo e isso nos deu muita confiança para enfrentar um adversário muito difícil fora de casa”, disse.

Marcus externou comentários elogiosos ao União São João que, pelo grupo 3 ainda na primeira fase da Bezinha, venceu o Lobo da Central em Araras. “É um adversário muito qualificado”, relatou. “Perdemos lá, mas tivemos chances de empatarmos o jogo. Partidas como essa, mas nesta fase deixam claro que os detalhes fazem a diferença. Temos que estar muito concentrados. 110%”, pontuou.

Sem gols

Indagado pela reportagem sobre quais as virtudes que o Grêmio necessita para conquistar um bom resultado no primeiro jogo da semifinal, Marcus Vinícius disse que o importante é, primeiramente não levar gol. Entretanto garantiu que o time não irá jogar recuado.

“Temos que procurar ser fortes defensivamente e isso não quer dizer que vamos ficar lá atrás. Mas é um confronto que se a gente não tomar gols, aumenta nossas chances de classificarmos”, disse, salientando que o segundo jogo será no Luisão.

Jogos do ano

Após uma longa caminhada e quatro fases, todo o trabalho realizado ao longo da temporada 2023 se resumirá em 190 minutos ou duas partidas.

Momento em que não só o trabalho técnico e tático será colocado à prova, mas o lado emocional e psicológico de cada integrante do grupo.

Por este motivo, Marcus Vinícius acredita que os dois jogos da semifinal deste ano serão os mais importantes para o Grêmio São-carlense. Ao chegar na quarta temporada no comando técnico do clube, ele vê as possibilidades aumentarem, já que o segundo e decisivo jogo será, inclusive, em domínio gremista.

“Estes serão os dois jogos mais importantes do clube até hoje, pois vale o acesso a Série A3, fazendo que o Grêmio pule duas divisões em um ano. Sem contar as possibilidades de mercado que se abrem ao clube”, finalizou o treinador.

