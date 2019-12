Em ano vitorioso, técnico do Multi Esporte/La Salle comemora rendimento das equipes

Crédito: Divulgação

A temporada de 2019 não poderia ter sido melhor para equipes do Multi Esporte/La Salle que conquistou vários campeonatos. Sob o comando do treinador André Bernal as equipes sub17, sub15 e sub13 fizeram bonito não somente pelos títulos, mas também o que deixou o treinador feliz foi o rendimento dos atletas".

Sabemos que ganhar jogos e campeonatos fazem parte do processo de formação do atleta porém não deve ser o fator principal. Fazer com que ele tenha entendimento de jogo, saber o que faz dentro de campo, ter uma forma definida de jogar, buscar evolução técnica e tática são fatores que precisam fazer parte desse processo, e o rendimento dos meninos foi muito positivo", disse Bernal

Nesta temporada os resultados das equipes trazem números interessantes. O sub17 foi vice-campeão do Municipal e terceiro lugar na Copa Lefemara. O sub15 terceiro lugar no Municipal (invicto e sem tomar um gol) e bicampeão da Copa Lefemara. O destaque da temporada fica com o sub 13 que foi vice-campeão Sanca Cup, campeão Copa Ferroviária, campeão municipal, campeão sub regional, vice-campeão regional e campeão da Copa Lefemara. Foram 38 jogos na temporada e sofreu apenas uma derrota.

"Os resultados foram positivos e trabalhamos com metas dentro dos campeonatos. O primeiro objetivo foi chegar entre os quatro colocados. Na sequência lutar pelo título e isso os atletas entenderam muito bem. Tivemos a felicidade de perder poucos jogos e nossas equipes teve um grande equilíbrio entre os setores defensivo e ofensivo. Os resultados mostram que eles fizeram uma temporada acima da média", finalizou Bernal

As equipes do C.E. Multi Esporte/La Salle voltam os trabalhos dia 6 de janeiro.

