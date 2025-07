Em 4º lugar, São Carlos encara Piracicaba pelo Paulista de Rugby

São Carlos encara Piracicaba e busca vitória no Paulista de Rugby - Crédito: Rafael Vercetti

De olho na vitória, a equipe de Rugby de São Carlos encara Piracicaba a partir das 15h deste sábado, 5, no campo do Distrito de Água Vermelha. A partida vela pela quinta rodada do Campeonato Paulista B e a meta é buscar o resultado positivo.

Hoje, o São Carlos tem 4 pontos e está em quarto no grupo B. Piracicaba tem 10 e é o segundo e São Carlos precisa vencer para permanecer com chances de ir às semifinais do torneio.

São Carlos e Piracicaba tem uma longa história de fraternidade e rivalidade, já que os confrontos entre equipes remontam a década de 1980. Ainda assim, as partidas de rugby XV foram apenas sete na última década e meia - com 3 vitórias do São Carlos, 3 vitórias do Piracicaba e 1 empate.

O retrospecto

São Carlos 30 x 33 Piracicaba (Paulista do Interior, São Carlos, 23/10/2010)

Piracicaba 0 x 67 São Carlos (amistoso, Piracicaba, 22/03/2014)

Piracicaba 0 x 59 São Carlos (Taça Conde do Pinhal, Piracicaba, 06/08/2016)

Piracicaba 10 x 26 São Carlos (Copa Central, Piracicaba, 24/02/2018)

São Carlos 17 x 24 Piracicaba (Paulista XV - Copa São Paulo, São Carlos, 05/06/2023)

Piracicaba 19 x 19 São Carlos (Paulista B, Piracicaba, 03/08/2024)

Piracicaba 47 x 12 São Carlos (Paulista B, Piracicaba, 26/04/2025)

