Elite vence, mas Scorpions mostra força na Copa AVS/Smec

Elite e Scorpions proporcionaram um bom jogo no Santa Felícia - Crédito: Zé_Photografy

Com muitas dificuldades, o Elite conseguiu superar o Scorpions, de Américo Brasiliense, pela primeira fase da Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. As duas equipes estrearam no torneio regional.

A disputada partida aconteceu na manhã de domingo, 25, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e durou 1h51.

As quatro parciais foram super disputadas, com o Elite levando a melhor sobre as adversárias por 3 sets a 1, parciais de 25/14, 27/25, 21/25 e 25/23. A ponteira Cássia, da equipe vencedora, foi o destaque da partida. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Valcimar do Nascimento. Técnico: Narciso Borges.

Scorpions: Natália, Joice, Janaina, Maiara, Thaís, Karen, Regina, Rose, Cátia, Ester e Fernanda. Técnico: Reginaldo.

Elite: Débora, Ana Paula, Edvania, Herika, Uina, Sandra, Eduarda, Cássia, Amanda, Laura, Ana e Thainá. Técnica: Patrícia.

Leia Também