Elite vence e assume a 3ª posição na Copa Elisângela Rebordões

Elite comemora um expressivo resultado no campeonato - Crédito: Zé_Photografy

Com destaque para a levantadora Juliana, o Elite conquistou mais uma expressiva vitória na fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Na noite de quinta-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, aplicou 3 sets a 0 no vice-líder Fênix/LBR Sports, parciais de 25/21, 25/13 e 25/19 em 84 minutos.

Com o resultado, a equipe foi a 10 pontos ganhos e assumiu a terceira colocação na competição, atrás somente da líder AVS/Smec e do próprio Fênix/LBR Sports, que estacionou nos 12 pontos.

Fênix: Jéssica, Renata, Rafa, Marilice, Carol, Talline, Mara, Eduarda, Valéria, Jéssica P., Cristina, Érica, Cláudia, Francislaine. Técnica: Mococa.

Elite: Ana, Mirela, Edvania, Hérika, Carla, Uina, Tamiris, Sandra, Eduarda, Patrícia, Juliana, Killara, Thainá e Thainá H.

Árbitros: Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 15 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 12 pontos

3. Elite, 10 pontos

4. Country Club, 9 pontos

5. Golden Team, 8 pontos

6. UFSCar, 7 pontos

7. Caaso, 6 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

MAIS TRÊS JOGOS

Nos próximos sete dias, mais três jogos estão previstos pelo campeonato. Nesta terça-feira, 25, a partir das 20h30, no ginásio de esportes da UFSCar, as anfitriãs recebem a visita de Ibaté.

No domingo, 30, às 10h, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, Alpha e Golden Team de Américo Brasiliense medem forças.

Já na segunda-feira, 31, às 20h30, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, o Country recebe a visita da UFSCar.

