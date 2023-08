Elite tem jornada dupla na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Elite terá dois jogos e pode subir na classificação da Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

A Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino terá dois jogos neste final de semana e o destaque fica para a equipe do Elite que estará em ação em duas oportunidades.

A equipe está em sexto lutar com 10 pontos e as atletas buscam resultados positivos uma vez que a meta é tentar buscar uma classificação para as finais da Taça de Ouro.

O primeiro compromisso será na sexta-feira, 18, quando encara o Alpha, que busca a primeira vitória na competição, a partir das 20h. A partida será no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto.

O segundo, no domingo, 20, às 10h, quando terá pela frente o Caaso no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Caso o Elite conquiste duas vitórias por 3 sets a 0 ou a 1, somará 16 pontos e colará no líder AVS/Smec, que tem 18 pontos positivos.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 18 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

3. Country Club, 12 pontos

4. Golden Team, 11 pontos

5. UFSCar, 10 pontos

6. Elite, 10 pontos

7. Caaso, 6 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

