Elite surpreende e derrota UFSCar pela Copa Elisângela Rebordões

Elite mostrou força e surpreendeu a UFSCar na Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

Com destaque, para a oposta Patrícia, o Elite fez bonito na noite de terça-feira, 11 e conquistou uma importante e difícil vitória pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Em 111 minutos de pura adrenalina, o Elite fez 3 sets a 1 na UFSCar, parciais de 20/25, 25/21, 25/23 e 25/23, em uma virada marcada por pura emoção no ginásio de esportes da Universidade Federal de São Carlos.

As quatro parciais não teve um time predominante. Com vários ralis e pontos bem disputados, o jogo foi decidido nos detalhes. Melhor sorte tiveram as atletas do Elite que foram frias nos momentos decisivos dos três últimos sets.

Elite: Ana, Mirela, Edvânia, Herika, Carla, Uina, Tamiris, Sandra, Duda, Patrícia, Juliana, Killara, Thainá e Thainá H.

UFSCar: Marina, Lívia, Paloma, Bia, Rafa, Daiane, Ana, Ludmilla, Júlia, Heloísa, Maria, Bruna, Alice e Vanessa. Técnico: Lucas.

Árbitros: Valcimar do Nascimento e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 15 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 12 pontos

3. Country Club, 9 pontos

4. Elite, 7 pontos

5. UFSCar, 7 pontos

6. Caaso, 6 pontos

7. Golden Team, 5 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

Leia Também