Elite e Golden Team abrem a 8ª Copa AVS/Smec “Elisângela Rebordões”

Elisângela levará nome de troféu na Copa AVS/Smec: ao lado do marido Flávio e da filha, Flavinha - Crédito: Arquivo pessoal

Uma manhã que promete emocionar que comparecer ao ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos. A partir das 9h, tem início as solenidades oficiais de abertura da 8ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino que irá contar com a participação em 2023 de onze equipes de São Carlos, Ibaté e Américo Brasiliense.

O evento promete ser emotivo neste domingo, 16, já que nesta temporada, a organização do evento esportivo irá fazer uma homenagem póstuma. A competição levará o nome de Elisângela Rebordões, ex-jogadora de vôlei do Garra 1000 que morreu em um acidente no início deste ano quando, em companhia de esposo e filha, iria visitar familiares na Bahia.

Justamente na abertura, o marido Flávio e a filha Flavinha estarão presentes para serem homenageados. Representantes das onze equipes estarão presentes. Após o desfile das atletas, acontecerá a execução do Hino Nacional Brasileiro e o jogo de abertura entre o Golden Team de Américo Brasiliense, campeão da Taça de Bronze de 2022 que encara o Elite (ex-Garra 1000, equipe onde atuava Elisângela), campeão da Taça de Prata.

A organização da Copa AVS/Smec elaborou um troféu que leva o nome da homenageada e será entregue as jogadoras que se destacarem em cada partida da competição.

A COPA

De acordo com o coordenador Zé Sérgio, confirmaram presença 11 equipes: AVS/Smec, Alpha, Caaso, Country Club, Elite, Fenix Lbrsportes, Golden Team de Américo Brasiliense, Ibaté, São Carlos Clube A, São Carlos Clube B e UFSCar.

A fase de classificação termina no dia 30 de setembro, após a realização de um turno único, com as equipes enfrentando-se entre si. Do 1º ao 4º colocado disputarão a série ouro, do 5º ao 8º a prata e do 9º ao 11º a bronze.

Leia Também