Elite consolida a vice-liderança na Copa Elisângela Rebordões

Jogadoras do Elite, ao lado da destaque Patrícia, comemora a vitória - Crédito: Zé_Photografy

Uma batalha de 1h43 e cinco equilibrados sets. Country Club e Elite protagonizaram um dos melhores jogos da fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. A partida aconteceu na noite de quinta-feira, 14, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club.

As donas da casa receberam uma indigesta visitante que venceu por 3 sets a 2 e consolidou a segunda colocação da competição de vôlei regional. O destaque foi a levantadora Patrícia, do Elite. As parciais foram 25/21, 20/25, 25/23, 17/25 e 15/12.

Como a partida teve cinco sets, o Elite conquistou dois pontos e encostou no líder AVS/Smec, chegando a 23 pontos. O Country, mesmo com a derrota, acumulou um ponto e totaliza 16, na quarta posição.

Country Club: Raquel, Taíris, Amanda, Natália Delela, Michele, Eduarda, Stefany, Marcia, Rayssa, Simone e Thaíse. Técnico: Lucas.

Elite: Ana Paula, Mirela, Edvânia, Uina, Tamiris, Sandra, Thainá, Eduarda, Patrícia, Killara e Thainá H.

Árbitros: Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 24 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. UFSCar, 16 pontos

4. Country Club, 16 pontos

5. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

6. Caaso, 13 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

