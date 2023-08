Elite conquista dupla vitória na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Com duas vitórias seguidas, Elite encosta nos primeiros colocados - Crédito: Zé_Photografy

Dois jogos e duas vitórias. O Elite conquistou dois expressivos resultados na fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino e com isso se aproximou dos líderes. Mais precisamente, a terceira colocação após totalizar 15 pontos, atrás somente da AVS/Smec e do Fênix.

O primeiro compromisso foi na noite de sexta-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. Superou o Alpha por 3 sets a 0, parciais de 25/7, 25/18, 25/5, em 54 minutos. O destaque foi a ponteira Paulinha.

Arbitragem de Alessandra Borges e Narciso Borges. Apontador: Kaisuky Kamimura.

Elite: Débora, Paulinha, Mirela, Edvania, Hérika, Carla, Uina, Tamiris, Sandra, Duda, Killara e Thainá. Técnica: Patrícia.

Alpha: Juliana, Cristina, Gisele, Gislaine, Laura, Mariny, Onara, Fabiana, Kizzi, Marlene, Jack, Fernanda, Camila e Letícia. Técnica: Karine.

Já na manhã de domingo, 20, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, uma batalha de cinco sets e 1h38 minutos de jogo.

O Elite voltou a vencer, mas encontrou dificuldades para superar o Caaso por 3 sets a 2, parciais de 22/25, 25/21, 16/25, 25/9 e 15/11. O destaque do Jogo foi a levantadora Patrícia.

Caaso: Bruna, Talita, Maria, Xiomara, Marília, Júlia, Luise, Amábile, Luiza, Elis, Natália e Laura. Técnica: Sandra.

Elite: Débora, Ana, Mirela, Edvania, Hérika, Carla, Uina, Tamiris, Sandra, Duda, Killara, Thainá e Thainá H. Técnica: Patrícia.

Arbitragem de Demerval Mascarin e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Próximos jogos

Dois jogos estão previstos para esta semana pela Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Às 20h30 desta terça-feira, 22, a líder AVS/Smec pega o lanterna Alpha no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Na quarta-feira, 23, com início previsto para às 20h30, o São Carlos Clube B busca a primeira vitória diante do Caaso no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

Classificação

1. AVS/Smec, 18 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

3. Elite, 15 pontos

4. Country Club, 12 pontos

5. Golden Team, 11 pontos

6. UFSCar, 10 pontos

7. Caaso, 7 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

