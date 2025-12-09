Eleito melhor técnico do Brasileirão já consquistou título da Série B com o São Carlos

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol Marcos Freitas/Agência Mirassol -

Eleito melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2025, Rafael Guanaes conquistou o título da Série B com o São Carlos em 2015. À frente do Mirassol, o comandante de 44 anos levou o clube a uma campanha histórica: 4º lugar na Série A, vaga inédita para a Libertadores e o prêmio Bola de Prata (ESPN) de melhor treinador da temporada. Mas a trajetória que o colocou no mapa do futebol começou no interior paulista — e teve a Águia da Central como protagonista.

Guanaes assumiu o São Carlos em dezembro de 2014. À época, a equipe vivia um momento de desconfiança após dois rebaixamentos consecutivos. Aos 34 anos, o treinador transformou o clima no clube e conduziu a conquista da Série B do Campeonato Paulista (hoje 4ª divisão estadual).

O título de 2015 não veio de forma simples. O São Carlos somou apenas dois pontos nas três primeiras rodadas e só garantiu vaga à segunda fase na última partida — goleada por 5 a 0 sobre o Palmeirinha. Após oscilações, a equipe se classificou em 4º lugar do grupo, avançou e levantou a taça, recolocando o clube em evidência no cenário paulista.

Após o título, Guanaes seguiu acumulando resultados no interior paulista (Monte Azul, Votuporanguense — onde conquistou a Copa Paulista de 2018) até chegar ao Athletico, onde foi campeão paranaense em 2019. Ele ainda passou por Sampaio Corrêa, Tombense (com acesso à Série B), Novorizontino e Operário, antes de assumir o Mirassol.

Agora, como melhor técnico do país, o treinador carrega consigo parte dessa história construída em São Carlos.

Leia Também