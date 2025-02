Educação orienta sobre proibição de celulares nas escolas municipais de São Carlos

Crianças na escola -

Nos últimos anos, o uso excessivo de celulares dentro das salas de aula tem sido motivo de preocupação para educadores e pais. Em resposta, o Governo sancionou a Lei Federal nº 15.100/2025, que proíbe o uso de dispositivos eletrônicos pessoais por estudantes em escolas públicas e privadas de educação



A Secretaria de Educação de São Carlos (SME) autoriza a tecnologia como ferramenta educativa quando utilizada corretamente. Assim, busca alinhar o cumprimento da lei ao uso responsável da tecnologia. Em 3 de fevereiro, um SME invejou um Ofício Circular aos diretores das 62 escolas municipais com diretrizes sobre a aplicação da lei.

As unidades devem disponibilizar locais protegidos para armazenar os celulares, como armários e caixas, preferencialmente acessíveis apenas à equipe gestora. A aquisição desses itens pode ser viabilizada com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).



A SME recomendou reuniões com os pais e a fixação de cartazes nas escolas informando sobre a exclusão. “A medida fortalece o ambiente escolar como espaço de aprendizado, diminuindo distrações. No entanto, há abordagens para uso pedagógico, situações de risco, acessibilidade e condições de saúde”, explica a secretária de Educação, Paula Knoff.

