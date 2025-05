Edison Gibi é campeão da categoria Grand Legend no Oldisgoldfest 2025

Crédito: Foto: Arthur Gomes fotografia

Entre os dias 1 e 4 de maio, Curitiba (PR) foi palco da 5ª edição do Oldisgoldfest, o maior campeonato de skate dedicado a atletas acima de 35 anos. O evento reuniu mais de 200 competidores de diferentes estados e até de outros países, disputando nas categorias Master (35 a 40 anos), Grand Master (41 a 45 anos), Legend (46 a 49 anos) e Grand Legend (50 anos ou mais).

Dentre os destaques, Edison Adriano Felix, mais conhecido como Gibi, de 50 anos, representou a cidade de Ibaté (SP) e conquistou o primeiro lugar na categoria Grand Legend. Com 36 anos de experiência sobre o skate, Gibi é professor no Complexo Esportivo Parrelão em Ibaté e responsável pelo Projeto "Ibaté com Skate no Pé", realizado em parceria com a Secretaria de Esportes.

A vitória no Oldisgoldfest 2025 foi possível graças aos apoios fundamentais da Secretaria de Esportes de Ibaté, dos pais dos alunos do projeto, que se uniram em uma vaquinha solidária, além das empresas Vetro Tubulações e Copag Ibaté. "Sem esses apoios, não seria possível realizar esse sonho. Agradeço imensamente a todos que acreditaram e contribuíram para que eu pudesse estar lá", declarou Gibi.

Pódio - Categoria Grand Legend

1º Edison Gibi (Ibaté - SP) 2º Sandro Sobral (São Paulo - SP) 3º George Gonçalves (Bombinhas - SC)

Leia Também