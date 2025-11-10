(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Esportes

Edison “Gibi” conquista 1º lugar na etapa final do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinville

10 Nov 2025 - 13h25Por Jessica
O skatista Edison Adriano Felix, mais conhecido como Gibi, de 50 anos, conquistou o 1º lugar na categoria Grand Legend (50+) da última etapa do Circuito E100cia de Skate Old School, realizada neste final de semana na cidade de Joinville (SC).

Com 37 anos dedicados ao skate, Gibi representou o município de Ibaté (SP) e destacou-se entre os 77 participantes vindos de diversos estados, divididos em quatro categorias:

Master (35 a 40 anos)

Grand Master (41 a 45 anos)

Legend (46 a 49 anos)

Grand Legend (50 anos +)

Apesar da vitória na etapa final e do desempenho impecável também nas 2ª e 3ª etapas, Gibi não pôde ser campeão geral do circuito por não ter participado da primeira fase.“Mesmo assim, sair com o primeiro lugar nessa última etapa já é uma conquista enorme. A energia e o espírito do skate old school são o que realmente importam”, comentou o atleta.

 

