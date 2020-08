Edições de 2020 dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do interior são canceladas

Por Do portal do Governo de São Paulo

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo decidiu na última segunda-feira (10) em cumprimento ao Decreto 64.862/2020, e seguindo as determinações do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, cancelar as competições Jogos Regionais e Jogos Abertos Horácio Baby Barioni (Jogos Abertos do Interior), em razão da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus).

Os Jogos Regionais são realizados em oito regiões esportivas do Estado e são classificatórios aos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni. Inicialmente, a competição estava prevista para o mês de julho e foi adiada para outubro, classificatória aos Jogos Abertos.

“Desde o início da pandemia, temos conversado diariamente e balizado nossas decisões junto ao Centro de Contingência. Lamentamos o cancelamento, mas temos de ter foco total na vida e na saúde. Esperamos estar de volta às competições em 2021”, disse o secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira.

