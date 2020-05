Durante três horas, 40 karatecas de quatro cidades mostram talento em torneio virtual

Atleta exibe kata: torneio virtual mostrou criatividade de técnico são-carlense - Crédito: Divulgação

Respeitar a quarentena sim. Mas deixar de lado a preocupação e o stress causado pela pandemia da Covid-19. Desta forma, sábado, 16, 40 karatecas de São Carlos, Jundiaí, Agudos e Piracicaba participaram via internet, do 1º Torneio Virtual organizado pela Associação Wada de Karatê São Carlos. A premiação ocorreu virtualmente após o término da competição que começou às 9h e terminou às 12h.

Manter o corpo ativo e a mente saudável tem sido o desafio de todos. Para o mundo esportivo, isso requer muita determinação, pois o rendimento não é o mesmo de quando as modalidades são realizadas presencialmente nas academias. Trabalhando em busca de manter o mais próximo possível das atividades, a Associação Wada promoveu a competição na modalidade Kata, com a participação de 40 atletas, a partir dos 7 anos (masculino e feminino) das faixas branca a preta.

De acordo com o professor Adriano Wada, o objetivo do torneio de kata foi propiciar aos atletas uma oportunidade de integração, ainda que por meio virtual, participando de uma competição de karatê e respeitando o isolamento social devido à pandemia da Covid-19.

Após uma abertura pelas redes sociais, de acordo com suas categorias os atletas foram orientados a enviarem pelo grupo do WhatsApp um vídeo previamente gravado em casa executando o kata.

Um quadro de cinco árbitros atribuiu notas na execução do kata do atleta em julgamento seguindo as regras das oficinas do World Karatê-do Federation com algumas adaptações. Para Wada, o evento foi um sucesso e os objetivos de integração dos caratecas, o fortalecimento do espírito esportivo, o favorecimento da saúde mental e a motivação para que mantenham firmes nos seus treinamentos através do Karatê à distância foram alcançados.

“Agradecemos a todos que contribuíram na realização deste evento, como os atletas e seus familiares. Muito grato aos amigos de comissão técnica da Seleção Paulista de Karatê, Sensei Giuliano Alves (Agudos) e Sensei Alex Mantovanelli (Jundiaí) por ter participado com seus alunos e abrilhantando muito o evento, e a todos apoiadores da prática do Karatê à distância nesse momento.

A equipe de arbitragem contou com a supervisão dos professores Murilo Alves (Agudos), Alex Mantovanelli (Jundiaí), Oswaldo Kado (São Carlos), Guilherme Ivo Cirilo (São Carlos) e Gabi Sepe (São Carlos).

A competição também contou com uma equipe de trabalho para que tudo ocorresse virtualmente, chaves, resultados, premiações, entre outros.

Marketing e Design - Antonio Marques

Coordenador Geral - Lucas Mendonça

Organizador - Adriano Wada

A classificação geral do evento foi:

Campeã - Associação Wada São Carlos

Vice-campeão - Associação Kaizen Agudos-SP

3º Lugar - Associação Dojo Alex Mantovanelli Jundiaí-SP

4º Lugar - Associação Sport Way - Piracicaba

