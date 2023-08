Duplas visitantes vencem quarta etapa do circuito de vôlei de praia em São Carlos

Competição em São Carlos reuniu atletas de talento no vôlei de praia - Crédito: Divulgação

Jogos de alto nível técnico, com duplas que disputam a elite do vôlei de praia. Assim foi a quarta etapa do Circuito AEA, realizado no final de semana na A4 Arena Beach, em São Carlos.

Os jogos aconteceram no sábado, 19 e no domingo, 20, e as duplas vencedoras, nas categorias adulto e sub17, foram visitantes. Muita técnica e qualidade foram apresentadas durante os confrontos.

Na manhã de sábado, 19, aconteceu a disputa do feminino livre, que teve um nível muito bom, Os jogos foram bem disputados e no final a classificação final ficou da seguinte maneira:

Campeãs: Luana e Carol - Bauru e Araçatuba

Vice-campeãs: Val e Fernanda - São José dos Campos e Campinas

3º lugar - Aninha e Elessandra- Valinhos e Campinas

4º lugar - Marli e Jessica - São João da Boa Vista e Valinhos

Em seguida, começou a disputa do masculino, que como era de se esperar um nível muito forte marcou a etapa.

A classificação ficou assim:

Campeões: Bonilha / Misael - Campinas / São Paulo

Vice-campeões: Eduardo e Anderson – Paranaiba/MS / Rio de Janeiro

3º lugar: Gastão e Ruriah- São José do Rio preto

4º lugar: Cabral e Júnior - Bauru

“As duplas de alto nível que prestigiam o torneio só mostram que vem crescendo e criando corpo a cada etapa”, afirmou Basílio Favoretto, que organiza a competição.

No domingo, 20, pela manhã começaram as disputas da categoria sub17, com um nível muito bom para os participantes que gostam e praticam o vôlei de praia.

Basicamente as duplas do sub17 são as mesmas em todas as etapas, mas o rendimento de cada uma mostra tendência de crescimento.

No feminino a classificação final ficou:

Campeãs: Ana e Maria - Leme

Vice-campeãs: Lara e Juliana - Santa Rosa do Viterbo

3º lugar - Maria e Maria E. - Descalvado

4º lugar - Giovana e Rafaela - São Carlos

No masculino

Campeões: Samuel e Lucas - Bauru

Vice-campeões: João e Passeri - São Carlos

3º lugar: Nathan e Arthur - Leme

4º lugar: Ricardo e João - Rio Claro

“Agradeço a participação de todos que ajudam no projeto e visam o engrandecimento do vôlei de praia em São Carlos”, finalizou Basílio.

