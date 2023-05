Duplas de São Carlos conquistam dois títulos em Rio Claro

SIGA O SCA NO

As duas são-carlenses que brilharam e conquistaram títulos em Rio Claro - Crédito: Divulgação

Duas duplas de São Carlos brilharam no último domingo, 6. Ambas conquistaram o título em um campeonato realizado na Arena Paradyse, em Rio Claro.

As duplas representaram a Associação de Esportes de Areia (AEA) e tiveram um saldo extremamente positivo. Na categoria master feminina, Lucimara e Thalita realizaram sete jogos e obtiveram seis vitórias. Sangrando-se campeãs. No masculino master, Bá e Pezão tiveram 100% de aproveitamento. Jogaram cinco vezes e venceram todos os adversários.

“Foi um torneio bem bacana, onde as duplas tanto no masculino e no feminino foram formadas em cima da hora e mesmo sem entrosamento foram campeãs”, comemorou Bá. “Esse título foi muito importante para AEA, mostrando que além das categorias de base e adulto, temos também o máster”, complementou o jogador, que também comanda a entidade são-carlense. “Obrigado a todos pelo apoio, a A4 Arena Beach, aos colaboradores, vereadores e Secretaria de Esportes”, finalizou.

