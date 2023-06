Dupla vitória dá dupla liderança ao Grêmio no Paulista sub11/sub13

Mini Lobos comemoram um final de semana perfeito no Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O Grêmio São-carlense fez “barba e bigode” na quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista sub11/sub13. Na manhã de domingo, 18, no estádio municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão, conquistaram dupla vitória por 2 a 0 e como prêmio, terminaram a rodada como líderes do grupo 4 em suas respectivas categorias.

Na oportunidade enfrentaram a Sociedade Esportiva Matonense. A equipe a entrar em ação foi o sub11 comandado pelo técnico Rodrigo Martins. Com gols de Heitor e Caio, aplicaram 2 a 0 adversário.

Em seguida foi a vez do sub13 do técnico Deiviti Cremonesi. Com gols de Pietro e Miguel, um ‘repeteco’ da partida anterior e mais um 2 a 0 na conta dos Mini Lobos.

Após cinco rodadas, os pequenos são-carlenses brilham no Paulista, com liderança em ambas categorias. No sub13, estão com 12 pontos, ao lado do União Barbarense. Já no sub11, 10 pontos, empatados com o XV de Piracicaba.

O CAMPEONATO

A primeira fase do Paulista sub11/sub13 será composta por dois turnos (ida e volta) e se classificam para o mata-mata, as três melhores colocados de cada grupo, além dos cinco melhores em quarto lugar (índice técnico). Na primeira fase, são nove grupos com oito times cada.

No grupo 4, em ambas categorias, o Grêmio enfrentará na primeira fase em dois turnos o União Barbarense, Velo Clube, Rio Claro, XV de Piracicaba, Independente, Ferroviária e Matonense.

