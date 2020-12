Dupla são-carlense tenta manter hegemonia na APV

Crédito: Divulgação

A equipe de vôlei de areia Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit formada por Tiago Bravin e Lucas Lodi disputam a final do Circuito Estadual de Vôlei de Praia da APV, em São João da Boa Vista. A etapa decisiva será neste domingo, 13.

A dupla são-carlense venceu as duas primeiras etapas realizadas em Pirassununga e pretende manter o mesmo ritmo forte das últimas etapas, marcadas por jogos bem equilibrados com fortes adversários que dificultaram muito as conquistas.

A dupla vai em busca do tricampeonato do Circuito, pois vem de dois títulos conquistados em 2018 e 2019.

