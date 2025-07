Dupla são-carlense conquistam o bronze nos Joguinhos da Juventude

Dupla são-carlense comemora a conquista da medalha de bronze nos Joguinhos - Crédito: Divulgação

O vôlei de praia, representado pela AEA São Carlos, brilhou na fase final dos Joguinhos da Juventude, que reuniu as melhores 16 duplas sub19 do Estado de São Paulo.

Os jogos decisivos foram realizados nos dias 20, 21e 22 de junho e São Carlos foi representada pela dupla Isa e Dudinha que conquistaram a terceira colocação e marcaram presença no pódio da competição. Foi um título inédito para a cidade na competição estadual.

A maratona de jogos da dupla são-carlense começou na sexta-feira, com a classificação em segundo lugar da fase de grupos. No mesmo dia, pelas quartas de final, superaram a equipe de Praia Grande e Lençóis Paulista.

No domingo na semifinal perderam por 2 sets a 1 para Cristais Paulista e na decisão do terceiro lugar, superaram São José dos Campos por 2 sets a 1, conquistando um título inédito para a cidade. “Agradecemos a todas as pessoas que ajudam o projeto. Porém, pena que a cada dia, as coisas ficam mais difíceis para o esporte”, lamentou o técnico Basílio Favoretto.

Leia Também