Dupla são-carlense conquista bronze na etapa de abertura de campeonato de vôlei de areia

Crédito: Alexandre Tenan

A dupla Luciana e Lucimara, após longo período de treinos (remotos e presenciais) devido a pandemia da Covid-19 estrearam, enfim, na temporada 2020.

No final de semana, no Clube Anhanguera, em Pirassununga, participaram da etapa de abertura do campeonato de vôlei de areia promovido pela Associação Pro Voleibol (APV).

Realizaram três partidas e encerraram a participação com a medalha de bronze.

No jogo de abertura, Luciana e Lucimara venceu a dupla A de Piracicaba por 21 a 13. No segundo jogo, derrota para Pirassununga por 21 a 16. Na disputa do terceiro lugar, a dupla são-carlense superou Piracicaba B por 21 a 10.

"Foi a nossa estreia após a parada devido a pandemia e ficamos satisfeitas com o resultado. Estava um sol muito forte que nos desgastou um pouco e com bastante vento, o que acabou dificultando nosso o jogo. O objetivo agora é intensificar os treinos para buscar pelo primeiro lugar na próxima etapa”, disse Lucimara.

A segunda etapa do campeonato de vôlei de areia também será realizada no Clube Anhanguera, em Pirassununga, no dia 22 de novembro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também