Dupla formada este ano promete buscar títulos por São Carlos

Lucimara e Carol em ação: dupla irá representar São Carlos a partir de 2020' - Crédito: Divulgação

Uma é são-carlense. A parceira, piracicabana. Amigas há longa data e com um retrospecto positivo no vôlei indoor, resolveram unir forças e em 2020, defender São Carlos no campeonato da Associação Pro-Voleibol e possivelmente, caso tenha, nos Jogos Regionais. O que atrapalhou o planejamento é a pandemia do coronavírus e como não podem treinar normalmente, realizam atividades físicas em suas residências.

A dupla em questão irá defender o InHouse/Objetivo/The Four. Trata-se de Lucimara Zambon, 38 anos, casada, formada em Educação Física desde 2005, atua na área no período noturno, dando aula na academia Athletus e durante o dia, funcionária pública municipal atuando há 15 anos no SAAE São Carlos. A companheira é Caroline Bartier, 29 anos, solteira. Formada como técnico em enfermagem, trabalha na área há 9 anos na Santa Casa de Piracicaba. Em 2017 concluiu outra graduação, em Psicologia e hoje atua nas duas áreas.

No vôlei, Lucimara já representou Ibaté, Descalvado e Pirassununga e Caroline, Piracicaba e Limeira.

Em 2020, as atletas resolveram alçar novos ares e unir forças em busca de um único objetivo. Assim, vão representar a cidade e buscar bons resultados sob orientação do técnico Zé Sérgio.

Lucimara e Carol concederam uma entrevista ao São Carlos Agora e responderam a alguns questionamentos sobre o que pretendem na temporada.

São Carlos Agora - Há quanto tempo jogam juntas?

Lucimara e Carol - Participamos juntas de alguns torneios, mas esse ano que decidimos treinar juntas e firmar a parceria. Estamos confiantes nesse primeiro ano oficialmente como dupla.

SCA - Como se conheceram e porque resolveram fazer a parceria?

Lucimara e Carol - Nós conhecemos nos torneios regionais, chegamos a jogar contra algumas vezes e esse ano após o convite do Zé Sérgio para representar o Objetivo/InHouse/Smec e a cidade de São Carlos, fiz o convite para a Carol, que conseguiu conciliar a agenda de atendimentos e topou a parceria. Além da parte técnica, temos o estilo de jogo parecido, jogamos sempre com muita garra, então acredito que isso poderá favorecer a dupla ao longo da temporada.

SCA - Por São Carlos, quais são as metas em 2020?

Lucimara e Carol - Nossa meta para 2020 é buscar cada vez mais o entrosamento da dupla, lutar sempre pra estar no pódio e representar bem a cidade.

SCA - A pandemia atrapalhou a vida de todos. Mesmo assim há tempo para fazer uma boa temporada?

Lucimara e Carol - Sim, com certeza! Nós tínhamos iniciado os treinos coletivos com as meninas da equipe e com essa pandemia estamos intensificando os treinos físicos individuais. Não vemos a hora de bater uma bolinha juntas e voltar aos treinos coletivos.

SCA - E nesta época de isolamento, como fazem para manter uma boa forma? Os treinos são caseiros? Diariamente? Quanto tempo cada atividade?

Lucimara e Carol - Para não perder o ritmo e o condicionamento que a areia exige, treinamos em média quatrp vezes na semana, em casa mesmo. São treinos funcionais e aeróbicos de 20 a 30 minutos por dia.

