Dudu Black reforça o São Carlos na Bezinha

O atacante Dudu Black, que defendeu o São Carlos no Campeonato Paulista da Série B em 2024, retornou ao clube. O jogador, que foi um dos destaques do clube, foi emprestado Redbull Bragantino e Retrô de Pernambuco, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e o vice-campeonato pernambucano.

A direção do São Carlos entrou em contato com o retrô e solicitou o retorno do atacante que deverá se apresentar na próxima sexta-feira, 9, quando inicia os treinamentos sob o comando do técnico João Batista.

Situação preocupante

Em último lugar no grupo 2, o São Carlos folga neste final de semana, quando acontece a quarta rodada da Bezinha. Em Limeira, no estádio municipal Agostinho Prada, o Independente enfrenta o Guarulhos e no Ninho do Corvo, em Guarulhos, o Flamengo enfrenta o Batatais.

A situação, hoje no grupo, apresenta Guarulhos e Batatais nas duas primeiras colocações, com 6 pontos. Em terceiro lugar está o Flamengo, com 2 e nas duas últimas colocações, Independente e São Carlos, ambos com 1 ponto apenas.

Até aqui, a Águia tem a pior campanha do grupo. Em três partidas, soma um empate e duas derrotas. Caso sonhe em passar para a segunda fase, a equipe de João Batista necessita somar o maior número de pontos possíveis. A classificação direta, está complicada, pois somente os dois primeiros avançam às quartas de final.

Restará, portanto, duas vagas por índice técnico, para os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos, sendo esta, a conquista mais viável e possível para o time são-carlense.

Folga na rodada

Neste final de semana, acontece a quarta rodada da fase de classificação e o São Carlos folga. Os jogos serão no domingo, ambos no período da tarde. A partir das 15h, no estádio municipal Agostinho Prada, o Independente recebe o Guarulhos e no Ninho do Corvo, em Guarulhos, o Flamengo encara o Batatais.

Classificação

