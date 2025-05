Dudinha e Isabella, de São Carlos, são campeãs da 1ª etapa do Paulista de Vôlei de Praia

Dudinha e Isabella fizeram uma excelente participação e sagraram-se campeãs da etapa de São Joaquim da Barra do Paulista de Vôlei de Praia - Crédito: Divulgação

A dupla Dudinha e Isabella, que competem pela AEA São Carlos, sagraram-se campeãs da primeira etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia, realizado no último final de semana em São Joaquim da Barra.

Dudinha e Isabella disputaram a categoria sub19 e os jogos aconteceram na quinta-feira, 1, e tiveram uma excelente participação, vencendo todos os jogos que disputaram.

A AEA teve ainda mais três duplas no etapa do Circuito Paulista. Na sexta-feira, 2, no sub17 feminino, Amanda e Malu, que nunca haviam jogado e nem treinado juntas, ficaram em 4º lugar.

Na sexta-feira, 3, no quali masculino a dupla formada por Derick e Kariel tiveram uma excelente participação e perderam no terceiro jogo e por pouco não chegaram na chave principal. Segundo Basílio Favoretto, jogaram de igual para igual com as duplas de alto nível.

No sábado, 2, na etapa principal do feminino Téo e Talita perderam nas oitavas de final para Franca.

