Duas mulheres ficam feridas após colisão em coqueiro no Botafogo

SIGA O SCA NO

Uma das vítimas sendo socorrida: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Duas mulheres ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, 3, vítimas de um acidente de trânsito na Avenida José Pereira Lopes, no Botafogo.

A piloto, de 43 anos, disse que transitava normalmente quando teria sido fechada por um veículo. Após perder o controle, colidiu com violência contra um coqueiro. Ela e a garupa, de 42 anos, foram socorridas com ferimentos.

A condutora da moto, com escoriações pelo corpo e possível fratura em um dos cotovelos, pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros. A garupa, com corte profundo em um dos joelhos pelo Samu. Ambas à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também